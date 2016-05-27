Cenevre görüşmelerinde gecikme



Suriye'de çatışan taraflar arasında dolaylı olarak yürütülen Cenevre barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının birkaç haftayı bulacağı açıklandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, önümüzdeki iki-üç hafta içinde yeni görüşme turlarına başlanmayacağını bildirdi. De Mistura, New York'taki BM Güvenlik Konseyi ile düzenlenen görüntülü konferansın ardından yaptığı açıklamada, gecikmenin nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi, çatışma mağduru insanlara yardım ulaştırılmasında ise bir gecikmeye izin verilemeyeceğini vurguladı. Esad rejimi ve asilerin insani yardımların mağdurlara erişimini engellemesi durumunda pekçok kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor.

Cenevre görüşmelerinin üçüncü turu, nisan ayı sonunda sona ermişti. Taraflar arasında şimdiye kadar önemli bir yakınlaşma sağlanamamış, ancak yeni anayasanın hazırlıklarını yapacak bir geçici hükümet kurulması konusunda büyük ölçüde görüş birliği oluşmuştu.

Suriye'de beş yıldır devam eden iç savaşta 250 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, 4.5 milyonu aşkın Suriyeli yurtdışına kaçtı.