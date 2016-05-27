T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cenevre görüşmelerinde gecikme

BM, Cenevre’deki Suriye barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının iki-üç haftayı bulacağını açıkladı.

27 Mayıs 2016 13:30


Suriye'de çatışan taraflar arasında dolaylı olarak yürütülen Cenevre barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının birkaç haftayı bulacağı açıklandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, önümüzdeki iki-üç hafta içinde yeni görüşme turlarına başlanmayacağını bildirdi. De Mistura, New York'taki BM Güvenlik Konseyi ile düzenlenen görüntülü konferansın ardından yaptığı açıklamada, gecikmenin nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi, çatışma mağduru insanlara yardım ulaştırılmasında ise bir gecikmeye izin verilemeyeceğini vurguladı. Esad rejimi ve asilerin insani yardımların mağdurlara erişimini engellemesi durumunda pekçok kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor.

Cenevre görüşmelerinin üçüncü turu, nisan ayı sonunda sona ermişti. Taraflar arasında şimdiye kadar önemli bir yakınlaşma sağlanamamış, ancak yeni anayasanın hazırlıklarını yapacak bir geçici hükümet kurulması konusunda büyük ölçüde görüş birliği oluşmuştu.

Suriye'de beş yıldır devam eden iç savaşta 250 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, 4.5 milyonu aşkın Suriyeli yurtdışına kaçtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Cenevre SuriyeCenevreSuriyeTemsilcisi StaffanMisturaMistura New York Güvenlik KonseyiTemsilcisiSuriyeliDeutsche Welle Türkçe DWdpa/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24