Cenevre görüşmeleri sona erdi



BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi, Suriye yönetimi ve muhalefetinin temsilcileri ile son kez kısa bir süreliğine bir araya geldikten sonra müzakerelerin devam etmesi için yeni bir tarih açıklamadı. Her iki tarafın da Suriye'ye dönmesinin daha yerinde olacağını söyleyen El İbrahimi, tarafların müzakereye devam etmeyi isteyip istemediği konusunda kesin bir karara varmaları gerektiğini söyledi. El İbrahimi, Cenevre-2 sürecine büyük umutlar bağlayan insanların hayal kırıklığına uğramış olmasından dolayı da özür diledi.

Suriye Ulusal Koalisyonu üyesi Louay Safi, başarı sağlanabileceğine dair hâlâ iyimserliğini koruduğunu söylerken, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mokdad da ilerleme sağlanamamış olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi, Suriye'deki çatışmanın taraflarını geçen cumartesi günü son kez olmak üzere ikinci tur görüşmelerde bir araya getirmeyi başarmıştı. Taraflar arasında pazartesiden bu yana devam eden görüşmelerde somut bir sonuç elde edilemedi. Görüşmelerin tıkanmasında tarafların barış sürecine ilişkin farklı görüşlerinin rol oynadığına dikkat çekiliyor. Suriyeli muhalifler bir geçiş hükümetinin kurulmasını isterken, Suriye yönetimi ise ancak ateşkes ve terörizmle mücadele konularında anlaşma sağlandığı takdirde bu konunun ele alınmasını istiyor.

Yaklaşık üç yıldır devam eden Suriye iç savaşında 140 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. Milyonlarca Suriyeli de mülteci olarak başka ülkeler sığındı.