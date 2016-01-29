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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre erteleniyor mu?

Suriyeli muhalifler, taleplerine yanıt gelmemesi durumunda cuma günü Cenevre’ye gitmeyeceklerini açıkladı. Suriye barış görüşmelerinin büyük olasılıkla erteleneceği tahmin ediliyor.

29 Ocak 2016 00:07


BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Esad rejimi ve muhalefet temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin ‘önümüzdeki günlerde' başlayacağını açıkladı. De Mistura, Suriye halkına hitaben yayınladığı görüntülü mesajda, BM'nin Suriye halkını yüzüstü bırakmayacağını vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, sorunun, muhalefeti kimin temsil edeceği konusunun açıklığa kavuşturulamamasından kaynaklandığını belirtiyor. Pazartesi başlaması öngörülen görüşmeler cumaya ertelenmişti.

Suriyeli muhaliflerden oluşan Suriye Ulusal Konseyi basın sorumlusu Ahmed Ramazan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Müzakere Yüksek Komitesi (HNC) üyelerinden hiçbirinin cuma günü Cenevre'de olmayacağını, hala sorularına yanıt beklediklerini söyledi. Ramazan, muhaliflerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı görüşmelerin cuma günü devam edeceğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan muhalefet temsilcileri ise, hava saldırılarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması, tutukluların salıverilmesi, sivil bölgelere saldırıların durdurulması gibi iyi niyet adımları içeren taleplerine ikna edici yanıtlar alamadıklarını belirtti. Muhalefet temsilcileri, taleplerinin ‘iki, üç ya da dört gün içinde' yerine getirilmesi durumunda görüşmelere katılabilecekleri sinyalini verdi.

Esad'a karşı savaşan siyasi ve silahlı grupları içeren HNC'nin çatısı altında, Rusya'nın terör örgütü olarak gördüğü Ceyş-ül İslam ile ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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