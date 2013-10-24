Cenazedeki kalaşnikoflar 'ormanda' aranıyor



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Maltepe Başıbüyük ve Gazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda arama yapıyor. Dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda 'mühimmat' arandığı belirtiliyor.

İsmail Sağırolu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Gazi Mahallesi’ndeki Kent Ormanları ve Maltepe’de bulunan Başıbüyük Ormanı’nda polis kalaşnikof arıyor. Aranan silahlar arasında Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik’in Gazi Mahallesi’ndeki cenazesi sırasında görüntülenen kalaşnikoflar olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüc Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Başıbüyük Ormanı ve Gazi Mahallesi ( Sultangazi ) Kent Ormanı'nda arama yapıyor. Dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda mühimmat arandığı belirtildi. Aranan mühimmatın DHKP-C örgütüne ait olduğu ve Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerinin açtığı ateşte hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in Gazi Mahallesi'ndeki cenazesi sırasında ortaya çıkan uzun namlulu silahların da bu mühimmat içinde olduğu öne sürülüyor.