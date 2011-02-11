-CEMİL İPEKÇİ'YE DEVLET KORUMASI BODRUM (A.A) - 11.02.2011 - Ünlü Modacı Cemil İpekçi, terör örgütü Hizbullah'ın ölüm listesinde olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin, ''Ben hiçbir yerden tehdit almadım. Sadece devletin bir duyumu olmuş'' dedi. İpekçi, son günlerdeki gelişmelerin ardından devlet tarafından korunduğunu da bildirdi. İpekçi tatil için geldiği Bodrum'da, kendisi hakkında yıllardır haberler çıktığını, bu haberlerin bazılarının doğru olduğunu, bazılarının olmadığını, bazılarının ise abartıldığını söyledi. Artık medyada kendisi hakkında çıkan haberlere bakmadığını belirten İpekçi, ''Medya kendi vazifesini yapıyor. Hayatımızı medyaya göre ayarlarsak yaşamamamız gerekiyor. Ben Hizbullah ile ilgili hakkımda çıkan haberleri okumadım, bakmadım da. Ancak böyle bir şey herhalde var ki, devletimizin elinde veriler var. Ama ülkemizde sadece bir sanatçıya veya belirli bir ideolojiye karşı olanlar yok. Şu anda ülkede zaten herkes birbirine karşı. Liberaller de başkalarına karşı, radikaller de başkalarına karşı. Sanatçıya karşı olan da var, çok seven de'' diye konuştu. Türkiye'de bir çok sanatçı, yazar ve düşünürün tehdit altında olduğunu öne süren İpekçi, bu kişilerin farklı gruplardan farklı tehditler aldığını, ancak devletin şuanda daha sahip çıkıcı daha koruyucu bir halde olduğunu belirtti. İpekçi, gelişmelerden dolayı bir korku yaşayıp yaşamadığına ilişkin soru üzerine de, ''Hayır neden korkayım, korkmam için bir neden yok'' dedi. -''DEVLET TARAFINDAN KORUNUYORUM''- Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından devlet tarafından korunduğunu anlatan İpekçi, şöyle dedi: ''Ben de bir sürü sanatçı gibi, şair gibi, yazar gibi, böyle bir koruma var. Ama en büyük korumamın milletimin olduğuna inanıyorum. Madem yolda yürürken Cemil İpekçi'nin bu kadar çok seveninin olduğunu görüyorum. Muhakkak ki, birinci derecede halkımıza vazife düşüyor. Çünkü sadece sanatçıları alkışlamak, sokaklarda çığlık atmak, onları öpmek sevgi göstermek demek değildir. Kendi halkınız sizi koruyamıyorsa devletin sizi koruması yeterli değildir. Ben hiçbir yerden tehdit almadım. Yani bana şahsıma gelen bir şey yok. Sadece devletin bir duyumu olmuş. Bence bugün Türkiye'nin sorunu Cemil İpekçi değil. Cemil İpekçi'den çok daha önemli sorunları var ülkenin.''