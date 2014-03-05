Cem TV'ye 9 gün yayın durdurma cezası

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cem TV’de Celal Toprak ve Hüsniye Kaya’nın sunduğu “Uyan Türkiye” programına 4 gün, Pınar Işık Ardor’un sunduğu Cem TV Ana Haber bültenine de 5 gün olmak üzere toplamda 9 gün yayın durdurma cezası verdi.

Cem Medya Grubu Başkanı Celal Toprak, “Bu yasak Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok ilginç.” yorumunu yaptı. Zaman'dan Kamil Arlı'nın haberine göre Toprak, “Uyarı olmadan böyle bir cezanın verilmesinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ağırını yaşamamıştık. Bunlar da geçecek diye düşünüyoruz. Allah bu kadar ağırını da yaşatmasın.” ifadelerini kullandı. Cem TV Haber Müdürü Pınar Işık Ardor ise, “YSK, biz bir haberi haberleştirdiğimiz için bu cezayı verdi. Ben bunun çok ağır bir ceza olduğunu düşünüyorum. Herhalde susturmak istiyorlar. Bir de ‘Uyan Türkiye’ programı gazetelerin okunduğu bir program, yani 4 gün kapatma akıl sır erdirilecek gibi değil.” diye konuştu. Başka haber kanallarını da seyrettiğini söyleyen Pınar Işık, “Mesela, dün A Haber kanalında anketler konuşulabiliyordu. Diğer kanallara uyarı verirken, bir başka kanalı uyarmadan cezaları ardı ardına kesiyorsunuz. Bir adaletsizlik söz konusu.” ifadelerini kullandı.