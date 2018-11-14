Cem İlkel, Hindistan'da son sekize kaldı

Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da katıldığı 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık elemelerine katılma mücadelesi veren Cem İlkel, Hindistan'ın Bangalore kentindeki organizasyona, 2 numaralı seribaşı Arjantinli Marco Trungelliti'yi yenerek başladı.

İkinci turda da Belçikalı Zizou Bergs'i 1 saat 36 dakika süren maçın sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden İlkel, bu sezon beşinci kez son sekize kaldı.

Dünya sıralamasının 232. basamağındaki Cem İlkel, çeyrek finalde Kanadalı Brayden Schnur ile karşılaşacak.