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Spor

Cem İlkel, Avustralya Açık’ta elemeleri geçemedi

İtalyan rakibine 2-0 kaybeden Cem İlkel elemeleri geçemeyerek turnuvaya veda etti

10 Ocak 2018 14:04

Avustralya Açık'ta tek erkekler birinci eleme turunda Cem İlkel, İtalyan rakibi Salvatore Caruso'ya 2-0 yenilerek elendi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinde ilk kez mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, İtalyan Caruso ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 263. basamağındaki Cem İlkel ile 209. sırada yer alan Caruso arasında Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini milli tenisçi 6-2 kaybetti.

İlk sete oranla ikinci sette daha başarılı bir oyun ortaya koymasına rağmen seti lehine çeviremeyerek 6-4 kaybeden Cem İlkel, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bugün tek erkekler ilk tur karşılaşmaları ile başlayan Avustralya Açık eleme turu maçlarının tek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve İpek Soylu'nun çekecekleri kuralara göre yarın korta çıkmaları bekleniyor.

2018 Avustralya Açık'ta eleme maçları 13 Ocak'a kadar sürecek. Turnuvada ana tablo karşılaşmaları ise 15-28 Ocak'ta oynanacak. 

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