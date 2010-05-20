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Yaşam

Cem Hakko'dan suç duyurusu

İş adamı Cem Hakko, emanete bıraktığı motosikletini sattığını öne sürdüğü firma yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, emanet olarak bıraktığı Harley Davidson marka motosikletini sattığını öne sürdüğü Efsane Motor Harley Davidson Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tanay hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.


Önce Şişli Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu, verilen yetkisizlik kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yapıldı.


Suç duyurusunda, yediemin sıfatıyla muhafaza etmesi için Efsane Motor Harley Davidson Türkiye firmasının Gayrettepe mağazasında Ferruh Tanay’a bırakılan 34 V 5883 plakalı 2006 model kırmızı-gri Harley Davidson marka motosikletin, yapılan tüm ihtarlara rağmen iade edilmediği öne sürüldü.


Tanay tarafından satıldığı da iddia edilen motosiklet için yapılan suç duyurusunda, aynı kişi hakkında güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla dava açılması talep edildi.

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