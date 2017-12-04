Cem Dizdar, lider Başakşehir’i yorumladı

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Cem Dizdar, ‘’ Sahadaki futbolun kalitesini sadece ‘dış yatırıma (yabancı oyuncu) indirgeyen’ yönetici elit, bilinçli olarak işin esasına yaklaşmıyorlar’’ dedi.

Başakşehir’in ne yapması gerektiğini bilen bir takım olduğunu söyleyen Dizdar, ’’Başakşehir Emre Belözoğlu bağımlılığını üzerinden atıyor iyiden iyiye ‘düzen oyunu’ seviyesine sıçrıyor’’ diye konuştu.

Cem Dizdar’ın 04.12.2017 tarihinde Fanatik’te yayınlanan ‘’Şampiyonluğun kilit taşı’’ başlıklı yazısı şöyle:

Sahadaki futbolun kalitesini sadece ‘dış yatırıma (yabancı oyuncu) indirgeyen’ yönetici elit, bilinçli olarak işin esasına yaklaşmıyorlar; kültür. Liderlik maçına çıkan ligin en zorlu takımlarından biri, 15 milyonluk şehirde haniyse boş tribünlere oynuyor. Oyunu seven, ondan yaşamı için ilham alan insan sayısı bu kadar az olunca saha içinde seviye de yükselmiyor. Harcanan onca paraya rağmen adı bilindik oyuncuyla bilmeyen arasındaki farkın saç kılı seviyesinde kalması da bundan...

Çalışılan yerden gol

Başakşehir, ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Bunu uyguluyor, uygulayamıyor ayrı bir tartışma. Çünkü, uygulama oyuncu performanslarıyla direkt ilişkili. Örneğin dün Kerim Frei ve İrfan Can’ın pas tercihleri (doğru yere atmak ya da hiç atmayıp sürüp gitmek) ceza sahası içi ve çevresindeki aksiyonların doğrudan belirleyicisi oldu. Arkadan Clichy ve Caicara etkisi de sınırlı kalınca ‘ne yapması gerektiğini bilen bir takım’ olan Başakşehir, golü çalıştığı yerlerden biri olan köşe vuruşundan buldu...

Emre bağımlılığı bitiyor

Topu, oyunu, topla oynama zevkini kısaca bir futbol takımının yapması gerekenleri yaptı Başakşehir. Tek meselesi topun karşısına kümelenmek olan Osmanlıspor ise Serdar-Umar-Özer üçlüsü ile ceza sahası önünde eriyen girişimlerin ötesine geçemedi. 87. dakikadaki en ciddi atağında ise Umar kaleci Volkan’a takıldı. İlk devre Bursa deplasmanına kadar sorun yaşamayacağını düşündüğüm Başakşehir, önemli bir durumu yani Emre Belözoğlu bağımlılığını yavaş yavaş üzerinden atıyor. Oyuncuya bağımlılıktan iyiden iyiye ‘düzen oyunu’ seviyesine sıçrayan Başakşehir, artık şampiyonluk yarışının ‘kilit taşı’ pozisyonunda... Yani onların çözdüğü problemleri çözemeyip, onları aşmayı beceremeyen takımların şampiyonluk şansı çok zayıf.