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Spor

Celustka ameliyat oldu (2)

 CELUSTKA TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK Antalyaspor'da, antrenman sırasında dün sol el serçe parmağı kırılan başarılı defans oyuncusu Ondrej Celustka'nın (29) tedavisi sürüyor

24 Ekim 2018 18:10

 CELUSTKA TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK

Antalyaspor\'da, antrenman sırasında dün sol el serçe parmağı kırılan başarılı defans oyuncusu Ondrej Celustka\'nın (29) tedavisi sürüyor. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü\'nden Op. Dr. Murat Baloğlu, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Oyuncunun dün gece ameliyata alındığını kaydeden Op. Dr. Murat Baloğlu, genel sağlık durumunun iyi oluğunu, hafta sonu oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçında forma giyeceğini belirtti.
Op. Dr. Murat Baloğlu, \"Hastamızın sol elinde 5. metakarp kırığı dediğimiz, el parmak kırığı meydana gelmiş. Yapılan grafi sonucunda ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdik. Dün gece kapalı yöntemle scopi cihazıyla birlikte iki vida kullanarak kemiği sabitledik. Bugün de taburcu ediyoruz. İki gün sonra antrenmanlara başlamasında bir sakınca olmadığı gibi hafta sonu gerçekleştirilecek Antalyaspor-Trabzonspor maçında forma giyebilir\" diye konuştu.

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