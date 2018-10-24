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Spor

Celustka ameliyat oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un başarılı defans oyuncusu Celustka, sol elindeki 5'inci parmakta meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat oldu

24 Ekim 2018 14:18

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYASPOR\'un başarılı defans oyuncusu Celustka, sol elindeki 5\'inci parmakta meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı beyazlılarda defansta görev yapan Ondrej Celustka, ülkesinin milli maçında eline aldığı darbe sonrası ağrılarının artması sonrası sol elinin 5\'inci parmağında hafif kırık tespit edildi. Özel bir hastanede ameliyat olan Celustka, iki gün iznin ardından antrenmanlara devam edecek.
Antalyaspor\'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada futbolcuya geçmiş olsun dileği iletildi.

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