Çeltik hasadı yeniden başladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE\'nin pirinç ihtiyacının yüzde 51\'ini karşılayan Edirne\'de, üretici yağmur nedeniyle ara verdiği hasada yeniden başlarken, verimin artmasına rağmen alım fiyatlarının düşük olmasından yakındı. Üretici Mesut Çakır, \"Çeltik bu yıl verim olarak çok iyi. 10 gün önce başladığımız hasatta 2,70 liradan başlayan fiyatlarımız 10 gün sonra bir baktık ki 2, 20 liraya geldi. O yüzden bizler kâr etmeyi bıraktık, zarar etmemenin peşindeyiz\" dedi.

Edirne\'de çeltik hasadı, yoğun yağmurun ardından yeniden başladı. Yağışlı ve verimli geçen sezon, çeltik üreticisinin yüzünü güldürdü. Ancak, 10 gün önce kilosu 2 lira 70 kuruş açıklanan çeltiğin fiyatının 2 lira 20 kuruşa düşmesi, üreticiyi üzdü. Türkiye\'de döviz kurlarındaki artışla birlikte bu yıl mazot, gübre ve ilaç giderleri başta olmak üzere girdi maliyetlerinin arttığını söyleyen çeltik üreticileri, yeniden 2 lira 70 kuruştan alım yapılmasını istiyor.

VERİM YÜKSEK FİYAT DÜŞÜK

Avarız köyünde çeltik üreticisi köy muhtarı Mesut Çakır, verimin geçen yıla göre arttığını fakat alım fiyatlarının aşağı çekilmesiyle zarar etmeye başladıklarını söyledi. Çakır, \"Çeltik bu yıl verim olarak çok iyi. 10 gün önce başladığımız hasatta 2,70 liradan iyi başlayan fiyatlarımız 10 gün sonra bir baktık ki 2,20 liraya geldi. O yüzden bizler kâr etmeyi bıraktık zarar etmemenin peşindeyiz. Bizden alınan çeltik raflarda bir bakıyoruz ki 2 katına çıkarılarak satışı yapılıyor. Burada devletin bizim mağduriyetimizi gidermesi gerekiyor. Dolar, euro derken maliyetler yukarıda ama bizden aldıkları pirinci aşağıya alıyorlar. Biz istemiyoruz çeltiğimiz çok para etsin ama bizim girdi maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Bu yüzden tekrar ekim yapıp çeltik üretimine devam etmemiz için alım fiyatlarının da artmasını istiyoruz\" dedi.

Üretici Kani Güler de, \"Bu yıl verim iyi ama fiyatlar kırıldı. Geçen yıla göre aynı fiyata alım yapılıyor. Maliyetler ise yüzde 50 arttı. Biz bu işten bu yıl para kazanamıyoruz. Zararına bu işi yapıyoruz\" diye konuştu.

\'EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR\'

Subaşı köyünde 150 dekarlık alanda çeltik üretimi yapan Hüseyin Uygun da ürünü zararına sattıkları için emeklerinin boşa gittiğini söyledi. Uygun, \"Bu yıl verim çok güzel ama çeltik para yapmıyor. Üretimde kullandığımız tüm girdilere zam üstüne zam geliyor. Sattığımız fiyata ürettiğimizi karşılayamıyoruz. Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Elektriğe ise çok zam geldi. Çok zor durumdayız. Böyle giderse önümüzdeki yıl ekemeyiz\" ifadelerini kullandı.



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