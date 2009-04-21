Celtics'i Ray Allen taşıdı



Boston Celtics, Chicago Bulls'u Ray Allen'ın bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 118-115 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi.



NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Boston Celtics ve San Antonio Spurs, rakiplerini yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.



Boston Celtics ile Chicago Bulls arasında, Boston'da oynanan ikinci maç da başından sonuna kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Kevin Garnett'in yokluğunu fazlasıyla hisseden Celtıis, genç rakibi karşısında, Ray Allen'ın maçın bitimine 2 saniye kala bulduğu üçlükle 118-115 galip gelmesini bildi.



İlk yarıda sadece 2 sayı bulan Allen, karşılaşmayı 30 sayı ile tamamladı. Ev sahibi ekipte, Glenn Davis 26 sayı ile kariyer rekoru kırdı. Oyun kurucu Rajon Rondo ise 19 sayı - 16 asist ve 12 ribaund ile trıple - double yaptı.



Evine 2-0 dönme şansını son anda kaçıran Chicago'da ise Ben Gordon, 42 sayı ile play - off kariyer rekorunu kırdı. John Salmons'ın 17,, Brad Miller'ın ise 16 sayı bulduğu Bulls'ta, ilk maçın yıldızı Derrick Rose bu kez 10 sayıda kaldı.



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Bir diğer maçta San Antonio Spurs, sahasında Dallas Mavericks'ı ağırladı. Teksas derbisinde gülen taraf bu kez San Antonio oldu ve seride durum 1-1'e geldi.



2002 yılından bu yana play-off'larda evinde üst üste 2 kez kaybetmeyen San Antonio'da, gecenin yıldızı oyun kurucu Tony Parker'dı. İlk periyotta 19 sayı birden bularak farkın açılmasını sağlayan Parker, 105-84 sonuçlanan maçı da 38 sayıyla tamamladı. San Antonio, ribaundlarda da, rakibine 44-28 üstünlük sağladı.



Maç boyunda yüzde 39 ile şut atan Dallas'ta ise Jason Terry 16, Dirk Nowitzki ve Jason Kidd 14'er sayı üretti. İlk maçta çok etkili bir oyun ortaya koyan Josh Howard ise 7 sayıda kaldı.



