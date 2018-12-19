Çekiç ve murç masajı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE\'de sadece Mersin\'de uygulanan ve \'limb ile khone\' adı verilen çekiç-murç benzeri ahşap aletlerle kas dokularına titreşim gönderilmesi mantığına dayanan Tayland menşeyli \'Toksen terapi\' adlı masaj tekniği uygulanışı ile dikkat çekiyor.

Thai ve Shiatsu tekniklerinin perküsyonla birleştirilmesi ile \'limb\' ve \'khone\' adı verilen çekiç-murç benzeri aletler kullanılarak, vücuda enerji hatları boyunca özel bir dokunma formunun uygulandığı Toksen terapi; kas ağrılarını gidermek, çakraları dengelemek ve vücuttaki enerjiyi temizlemek amacı ile uygulanıyor. Yaklaşık 20 dakika süren ve klasik yöntemlerin aksine daha etkili olduğu belirtilen masajın ardından masadan kalkan kişi sakin ve rahatlamış bir şekilde evinin yolunu tutuyor. Toksen Terapi, özellikle sporcular tarafından tercih ediliyor.

\'KASLARA TİTREŞİM VERİLİYOR\'

Teknikle ilgili bilgi veren Mersin Merhaba Derneği Başkanı Turgut Erman, \"Toksen terapi, geçmişi 4 bin yıla dayandığı düşünülen, Tayland ve Burma\'daki budist rahiplerin 4 tane masaj tekniğini bir araya getirerek buldukları bir şifa tekniğidir. İlk uygulandığı zamanlarda pirinç tarlalarında çalışan işçilerin günlük yorgunluklarını ve rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilmiştir. Birinci öncelikte sporcular olmak üzere, günlük yorgunlukları ve bedendeki enerji akışlarını düzenleme amacı ile de kullanılmaktadır. Toksen terapi, baskı uygulanmadan sadece bedendeki kaslara verilen titreşimler sonucunda enerji blokajlarını ortadan kaldırarak dinlendiren bir masaj tekniğidir\" dedi.

\'AĞRILARA İYİ GELİYOR\'

Toksen terapi ile kısa bir süre önce tanışan Selin Karaaslan ise, \"İş hayatı çok stresli olduğu için bu tür şeylerin arayışı içerisine girmiştim. Toksen terapi ile tanıştım. Bu yöntemin kas ağrılarına, boy, sırt, bel omurilik ağrılarına özellikle çok iyi geldiği gözleniyor\" diye konuştu.



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