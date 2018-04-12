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Spor

Cedi'den kariyer rekoru!

Milli basketbolcu maçta 39 dakika süre aldı

12 Nisan 2018 15:18

Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'e 110-98 yenilerek normal sezonu mağlubiyetle kapadı.

Karşılaşmada 10 dakika süre alan LeBron James, 10 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynarken, kariyerinde ilk kez normal sezonun tüm maçlarında forma giydi.

Maça ilk beşte başlayan ve 39 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 18 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı. 

Luke Kornet'in 23 sayıyla en skorer isim olduğu konuk ekipte, Damyean Dotson 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. 

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