Cedi'den kariyer rekoru!

Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'e 110-98 yenilerek normal sezonu mağlubiyetle kapadı.

Karşılaşmada 10 dakika süre alan LeBron James, 10 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynarken, kariyerinde ilk kez normal sezonun tüm maçlarında forma giydi.

Maça ilk beşte başlayan ve 39 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 18 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı.

Luke Kornet'in 23 sayıyla en skorer isim olduğu konuk ekipte, Damyean Dotson 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.