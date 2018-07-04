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Spor

Cecilia Zandalasini, Fenerbahçe'de

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Minnesota Lynx'da forma giyen Cecilia Zandalasini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

04 Temmuz 2018 19:55

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Minnesota Lynx\'da forma giyen Cecilia Zandalasini ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1 metre 85 santimetre boyunda olan Cecilia Zandalasini bundan sonra Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için mücadele edecek.
96 doğumlu forvet mevkinde oynayan Cecilia Zandalasini, 2014, 2017 sezonları arası 4 İtalya Ligi şampiyonluğu kazandı. 2017 yılında Eurobasket\'in en iyi beşine seçilen İtalyan basketbolcu aynı sezon Minnesota Lynx ile WNBA şampiyonluğu kazandı.

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