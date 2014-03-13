CeBIT'te kadınlar konuştu



ABD'de faaliyet gösteren ‘The Marketing Zen Group' adlı şirketin yöneticisi Shama Kabani, toplantılarda tek kadın olmaya alıştığını söylüyor. Kabani, teknoloji şirketlerinde daha fazla kadının istihdam edilmesi konusunu ele aldığı blogunda bu durumun değişmesi çağrısı yapıyor. Almanya, teknik mesleklerde kadınların oranına bakıldığında ABD'nin oldukça gerisinde.

IBM Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Martina Köderitz şöyle konuşuyor: “Kesinlikle zamanla daha iyi olacak. Bence, proje ve danışmanlık konuları, sosyal iş, büyük veriler ve mobilite derken bilişim dünyası artık bambaşka kabiliyetler gerektiriyor. Bu şekilde kadın yeteneklere gelecekte daha fazla hitap edebileceğimizi düşünüyorum.”

Kadın dostu işler

Enformasyon teknolojileri fuarı CeBIT'te düzenlenen ‘Teknolojide Kadın Liderler' konferansında teknik meslek sahibi kadınlar bir araya geldi. BT Global Services adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nina Wegner, bu mesleklere kadınların ilgisinin artmasını sağlamak için, zihniyetin değişmesi gerektiğini ifade ediyor.

Wegner, “Şirketlerde sunulan alanlar pek kadın dostu değil. Oysa bizim elimizde teknolojiler var. Elimizde internet var, mobil çalışabiliyoruz ve çalışma saatlerini kendimiz düzenleyebiliyoruz. Bu imkanlar değerlendirilmeli. Diğeri ise kadınsal özgüven. Kadınları, kendilerine güvenmeleri konusunda teşvik etmeliyiz" şeklinde konuşuyor.

Wegner, üniversitede iletişim bilimleri öğrenimi görmüş. Teknolojiye ilgisi ise sonraki yıllarda artmış. Wegner, kadınlara teknik mesleklerdeki potansiyeli fark etmeleri için cesaret vermek istiyor. Fakat kadınlar, matematik, enformatik, fen bilimleri ve teknolojiye dayalı mesleklerde hala oldukça düşük oranlarda temsil ediliyor. Meslek edinme imkânlarının kısıtlı olması ve yükselme şansının düşüklüğü bunun nedenleri arasında sayılıyor.

Berlin Sosyal Bilimler Araştırmaları Merkezi'nin 2005 yılında yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadın mühendisler arasındaki işsizlik oranı, erkek mühendislere göre iki kat daha fazla. Alman Sendikalar Birliği tarafından 2013 yılında bir araştırma ise o dönemden bu yana fen bilimleri alanlarındaki işlerde istihdam edilen kadınların oranının yüzde 44 dolayında arttığını gösteriyor. Mühendisler arasında ise artış sadece yüzde 25.

'Kadınların teknolojiye ilgisi artıyor'

CeBIT'te bir araya gelen genç girişimciler arasında da sadece tek bir kadın göze çarpıyor. Dorothea Utzt von Streetspotr. Daha küçük yaşlarda teknolojiye ilgi duymaya başlayan ve okulda enformatik derslerine giren 33 yaşındaki genç girişimci daha sonra kendi şirketini kurmuş. Utzt von Streetspotr şunları söylüyor: “Kadınlar teknoloji delisi değil, en azından genç yaşlarda değiller. Bunu kullanıcılarımızda da fark ediyoruz, yüzde 80'i erkek iken sadece yüzde 20'si kadın. Yeni teknolojiler ile ilgilenenlerin çoğu erkek. Fakat bunun değiştiğini ve daha iyiye gittiğini hissediyorum. Kadınların ilgisi artıyor. Belki de eksik olan, girişimcilik cesaretidir."

IBM Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Martina Ködertiz de enformasyon teknolojileri alanında köklü bir değişimin gerekli olduğu ve yakında da gerçekleşmesinin muhtemel olduğu yorumunda bulunuyor: “Bence dijital devrim dediğimiz olgu çeşitlilikten besleniyor. Farklı görüşler, fikirler, yaratıcılık farklı açılardan bir araya geliyor. Karşı karşıya olduğumuz sorunları artık hiç kimse tek başına çözemez.”