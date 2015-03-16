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Dünya
Deutsche Welle

CeBIT kapılarını açtı

16 Mart 2015 14:42

Dünyanın en büyük bilişim fuarlarından CeBIT’in bu yılki ana teması dijitalleşme.
Hannover kentinde düzenlenen fuar Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından açıldı.

Merkel, "Sanayi 4.0" kavramı çerçevesinde Çin ile işbirliğinin artırılacağını söyledi. Almanya Başkanı, 10 maddelik bir eylem planı çerçevesinde dijitalleşmenin teşvik edileceğini kaydetti.

Elektronik ticaretin önde gelen isimlerinden Alibaba.com'un sahibi Jack Ma da fuarın açılışında konuştu.

Çin merkezli teknoloji şirketlerinin geleneksel Alman şirketlerinden öğrenecekleri çok şey olduğunu kaydeden Jack Ma, "Üç yıldan daha uzun süredir faaliyet gösteren bir internet şirketi yok. Mercedes ve Siemens'ten uzun ömrün sırlarını öğrenebiliriz" dedi.

Ekonomi ve toplum 'dijitalleşiyor'

20 Mart'a kadar devam edecek fuarın partner ülkesi bu yıl Çin. Fuarı bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarın bu yılki temasını ise "d!conomy" başlığı altında dijitalleşmenin ekonomik ve toplumsal sonuçları oluşturuyor.

CeBIT'te ürün ve hizmetlerini sergileyen 70 farklı ülkeden 3 bin 300 şirket arasında Huawei, HP, Tesla, IBM, Intel ve Samsung da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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