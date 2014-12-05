Cebinden sadece ilaç çıktı



Arizona Eyalet polisi, olayın Phoenix'de meydana geldiğini açıkladı. Bir polis memurunun uyuşturucu suçu işlendiği şüphesiyle bulunduğu bir dükkânın önünde, bir siyahiyle sözlü ve fiili tartışmaya girdiği belirtildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, gözaltına alınmaya direnen şahsın ellerini ceplerinden çıkarmadığı öne sürüldü.

Polis memurunun, cebinde silah olduğundan şüphelendiği adamın, ellerini cebinden çıkarması için yapılan ikaza riayet etmemesi üzerine iki el ateş ettiği belirtildi.

34 yaşındaki şüpheli olay yerinde hayatını kaybederken, cebinden sadece ilaç paketi çıktığı, ilaçların uyarıcı etkisi olduğu bildirildi.

Maktulun aile avukatı, olayın anlamsız bir trajedi olduğunu ifade etti. Ülkede polisin siyahlara uyguladığı şiddet nedeniyle öfke büyüyor.

Siyahi Amerikalılar Michael Brown ve Eric Garner'i öldüren beyaz polisler hakkında takipsizlik kararı verilmesi üzerine başlayan ülke çapındaki protesto gösterileri devam ediyor.