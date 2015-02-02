CDU'nun sağına geçiyorlar



İslam karşıtı Pegida (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtseverler) oluşumundan ayrılan ekip "Avrupa İçin Doğrudan Demokrasi" adıyla yeni bir birlik kurtu.

Hareketin sözcüsü Kathrin Oertel, ilk gösterilerini 8 Şubat'ta Dresden'de düzenleyeceklerini belirterek amaçlarının doğrudan demokrasiyi Almanya'da her düzeyde tesis etmek olduğunu belirtti. Oluşumun ilk gösterisine yaklaşık 5 bin kişinin katılmasını beklediklerini kaydeden Oertel, bir Avrupa Birliği ülkesindeki her vatandaşın yönetimde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

İnsanların sesi olmak istediklerini ve Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) sağında yer almayı düşündüklerini belirten Oertel, göçmen ve iltica konularının yeni oluşumda rol oynayacağını ifade etti.

"Pegida'ya rakip değiliz"

Oertel, kurdukları birliğin ileride siyasi bir partiye dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda ise şimdiden bir yorumda bulunamayacağını kaydetti. Yakında hareketin tutumunu anlatan bir metni sosyal medya üzerinden paylaşacaklarını da dile getiren Oertel, Pegida'ya rakip olmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Almanya'nın Dresden kentinde ortaya çıkan ve başka kentlere de yapılan Pegida, pazartesi akşamları "Batı'nın İslamlaşmasına karşı oldukları" söylemiyle protesto gösterileri düzenliyor. Pegida, Dresden'de 25 bin kadar kişiyi toplamayı başarmıştı.

Ancak Pegida'nın kurucularından Lutz Bachmann'ın Hitler kılığında çekilmiş bir fotoğrafının basına yansıması ve Pegida'nın Leipzig'deki uzantısı Legida'nın radikal söylemleri üzerine Pegida'nın bir grup yöneticisi istifa etmişti.