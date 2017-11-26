CDU liderleri olasılıkları değerlendirecek

Almanya’da partiler erken seçime gitmeden hükümet kurma yönünde değerlendirmelerini sürdürüyor. Yeşiller’den sonra CDU liderleri de olasılıkları masaya yatırmak üzere Berlin’de biraraya geliyor.Almanya'da 24 Eylül genel seçimlerinden yine lider çıksa da hükümet kurma arayışları sonuçsuz kalan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderleri Berlin'de bundan sonraki sürece ilişkin olasılıkları değerlendirmek üzere pazar akşamı biraraya geliyor.

Parti liderlerinin perşembe günü Merkel ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer‘ın Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz ile gerçekleştireceği görüşmeyi de ele alması bekleniyor.

Başbakan Angela Merkel, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki parti eyalet kurultayında yaptığı açıklamada seçimlerin yenilenmesine kesinlikle karşı olduğunu açıklamıştı. Bu seçeneğin kendisi açısından ''tamamen yanlış'' olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı, ''Bu sonuçlarla bir şeyler yapamamak, insanlardan yeniden oy kullanmasını istemek benim için çok anlamsız'' ifadelerini kullanmıştı.

Merkel, SPD ile büyük koalisyona gitme seçeneğine ilişkin olarak ise ''iyi bir işbirliği yaptıklarını'' ve iki parti arasında nelerin iyileştirilebileceği konusunda görüşmeler yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

Schulz: Önceliğimiz insanların hayatında iyileşme

SPD cephesinde ise büyük koalisyon görüşmesi parti içinde hareketlenmelere neden oldu. 24 Eylül seçimlerinden sonra Hristiyan Birlik partileriyle büyük koalisyona gitmeyeceklerinin altını çizen SPD lideri Martin Schulz, Merkel'in koalisyon arayışlarının sonuçsuz kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın büyük koalisyon seçeneğini masaya yatırmak üzere CDU/CSU ve SPD liderlerini biraraya getirme davetini geri çevirmediğini açıklamıştı.

Büyük koalisyona kati surette karşı olan partinin genç kanadı ''Genç Sosyalistler''e (Jusos) seslenen Schulz, büyük koalisyon, azınlık hükûmeti ya da erken seçimler konusunda özel bir çabasının olmadığını; kendisi için önceliğin ‘'insanların hayatının her geçen gün daha iyi hale getirilmesi yönünde atılacak adımlar'' olduğunun altını çizmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, SÖ, BS