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Dünya
Deutsche Welle

CDU kongresinde Türkiye gündemi

Muhafazakar partilerin AP seçimlerinde liste başı adayı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıktı. Juncker "Müzakereleri Erdoğan ile değil Türkiye ile yürütüyoruz" dedi.

05 Nisan 2014 17:36


Angela Merkel liderliğindeki Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) bugün Berlin'de bir kongre düzenledi. Avrupa Parlamentosu seçim programının tartışıldığı kongrede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri de gündeme geldi.

Hessen eyaletinden verilen bir önergede Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin durdurulması istendi. Öneriye Türkiye'de Twitter'a getirilen engellemeler gerekçe gösterildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier başkanlık oturumunda yaptığı konuşmada “Demokrasinin temel ilkelerine riayet edilmediği müddetçe üyelik perspektifinin gittikçe kaybolduğunun Türkiye'ye anlatılması lazım” dedi.

Önerge komisyonu Hessen eyaletinden gelen teklifi reddetti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger “Bu önerge Türkiye'ye ve onun İzmir, Ankara, İstanbul'da yaşayan insanlarına yönelik. Türkiye günün birinde belki üye olacak, şimdiki hükümet başkanının görev süresinden çok daha sonra” diyerek önergeye karşı çıktı. Ancak CDU parti kongresinde kararlaştırılan AP seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği de reddedildi.

'Müzakereler Erdoğan ile değil Türkiye ile'

Avrupa'daki muhafazakâr partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı olan Jean-Claude Juncker de kongre öncesinde gazetecilere Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Jean-Claude Juncker üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak müzakerelerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile değil Türkiye ile yürütüldüğünü söyledi. Juncker müzakerelerde özellikle hukuk ve hukuk devleti gibi tartışmalı alanlara yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Jean-Claude Juncker yıllardır kaydedilen ilerlemelerin ardından son aylarda "Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde muazzam geri adımlar atıldığını" söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde mümkün olmadığını belirten Juncker bunun için "daha uzun süreye ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

'Genişleme süreci yavaşlamalı'

Juncker kongrede yaptığı konuşmada da Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini yavaşlatması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin üyelik için koşullarını yerine getirmesi gerektiğini belirterek "Bunun için Twitter'ı yasaklamak değil, özgürlük ve demokrasiye yol açmak gerekiyor. Türkiye de şu anda bunu yapmıyor" dedi.

Berlin'de düzenlenen CDU kongresinde 39 yaşındaki Peter Tauber oyların yüzde 97'sini alarak partinin genel sekreteri seçildi. Yaptığı konuşmada Türkiye'deki internet yasaklarını sert bir dille eleştiren Tauber “Türkiye Avrupa Birliği'ne ait değil” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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