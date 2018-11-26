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Spor

Çaykur Rizespor'dan hakem eleştirisi

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hakem kararlarını eleştirerek, "Var olma mücadelemize hakem kararları ve VAR engel olmamalı" dedi

26 Kasım 2018 19:27

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hakem kararlarını eleştirerek, \"Var olma mücadelemize hakem kararları ve VAR engel olmamalı\" dedi.
Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, geride kalan 13 haftada birçok maçta aleyhlerine kararlar verildiğini belirterek, \"Verilen kararların tıpatıp benzeri pozisyonlarda farklı kararlar gördü spor kamuoyu. Bu durum ciddi kaygı yaratmıştır. Futbol otoriterleri Başakşehir maçında Çaykur Rizespor\'un penaltısı verilmedi görüşünde hemfikir. Sivasspor maçında verilmeyen penaltı ve gol pozisyonunda iki kusurlu harekete rağmen gol kararı çıkması büyük şaşkınlık yaratmıştır\" açıklamasında bulundu.
\"DERDİMİZİ KİME ANLATMALIYIZ\"
Bakır, \"Bu pozisyonda hakem belki pozisyona uzaktı görmedi diyelim; ama görüntüleri inceleyen bir hakemin bu pozisyonda faul ve topu elle yönlendirme yok demesi kesinlikle futbol kural ve kaideleri ile açıklanamaz. VAR incelemesine rağmen ihlal yok diyebilecek bir futbol kuralı varsa bize ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Acaba diyoruz, nasıl olur diye endişeleniyoruz. Peki, ne yapmalıyız. Derdimizi kime anlatmalıyız. Birçok maçta lehimizde karar çıkması kesin olan pozisyonlarda VAR\'a bile gitmeye gerek duyulmamasını nasıl telaffuz etmeliyiz. VAR bile haksızlığa uğramamızı engellemiyor diye haykırsak işe yarar mı? Keşke, adaletin sadece mülkün değil, futbolunda temeli olduğunu tribünlere yazabilsek. Kararlıyız. Olağanüstü zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan kulübümüzün hakkını yedirmeyeceğiz. Kenetlendik, birlikte başaracağız\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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