Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 2-3

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Tarık Ongun (xx), Alpaslan Dedeş (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x), Mehmet Uslu (x), Saadane (xx), Brabec (x), Orhan (xx), Ali Çamdalı (x), Robin Yalçın (x), Musa Çağıran (x) (Dk. 83 Abdullah x), Samudio (xx), Umar (x) (Dk. 76 Süleyman x), Vedat Muric (x)

KASIMPAŞA: Ramazan (xxx), Youssef (xxx), Sadiku (xxx), Trezeguet (xxx), Mbaye (xxx), Eduok (xxx) (Dk. 58 Özgür Çek xx), Khalili (xxx) (Dk. 90+2 Hakan), İlhan (xx) (Dk. 65 Tarkan xx), Veigneau (xxx), Veysel (xxx), Popov (xxx)

GOLLER: Dk. 33 Samudio, Dk. 55 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor) - Dk. 74 Diagne, Dk. 81 Tarkan, Dk. 90+2 Khalili (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Sadane, Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor) - Tarkan (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig\'de Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa karşısında son dakikalarda gelen gollerle 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesi her iki takım soyunma odasına giderek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

8’inci dakikada Brabec\'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Vedat Muric\'in kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

16’ncı dakikada Trezeguet\'nin ara pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne\'nin ceza alanı sol çaprazdan sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

33’üncü dakikada orta alanda Vedat Muric\'in pasında topla buluşan Samudio ceza alanına girdi. Kaleci Ramazan’ı geçen Vedat Muric topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle itiraz üzerine hakem Cüneyt Çakır, VAR sistemine müracaat etti. Çakır, daha sonra golü verdi: 1-0.

55’inci dakikada Samudio\'nun pasıyla topla buluşan Robin Yalçın\'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.

74’üncü dakikada ceza alanı içinde Orhan’ın müdahalesiyle yere düşen İlhan’ın pozisyonunda hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbaye’nin vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

81’inci dakikada Özgür Çek’ten aldığı pasla topla buluşan Tarkan, altıpas önünde topun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

88’inci dakikada sol kanatta topla ceza sahasına inen Süleyman’ın köşeye gönderdiği topu kaleci Ramazan çelmeyi başardı.

90+2\'nci dakikada kullanılan serbest vuruşta Khalili ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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