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Dünya
Deutsche Welle

Çavuşoğlu'na Almanya'dan danışman

Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski eyalet milletvekili Mustafa Erkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel danışmanı olarak görev alacağını açıkladı.

04 Aralık 2017 17:52

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Aşağı Saksonya eyalet parlamentosu eski milletvekilli Mustafa Erkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel danışmanı olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Erkan haftasonunda Facebook hesabında yaptığı duyuruda, yeni görevinde de Alman-Türk dostluğu için çalışacağını, Avrupa'da aldığı eğitim ve deneyimleri doğrultusunda Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti.

Milletvekili adaylığını kurada kaybetmişti

15 yıl önce SPD Aşağı Saksonya eyalet teşkilatında siyasete atılan Erkan, SPD Gençlik Kolları Başkanlığı, parti il başkanlığı, Neustadt kentinde belediye başkan yardımcılığı ve ardından eyalet parlamentosunda milletvekilliği yapmış, eyalet milletvekilliğine yeniden adaylık başvurusu için Nisan ayında yapılan oylamayı ise kılpayı kaybetmişti.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, eski başbakan Gerhard Schröder'in eski eşi Doris Schröder-Köpf'ün bizzat desteklediği Erkan'ın adaylık için aldığı oy sayısı rakibiyle üç tur oylamada da eşit çıkınca kura çekilmiş, kurayı kaybeden Erkan yeniden aday olamamıştı.

Türk-Alman ilişkilerinde ılımlı hava

Türkiye-Almanya ilişkilerinde son aylara damgasını vuran kriz, Almanya'da 24 Eylül seçimlerinin ardından yerini ılımlı söylemlere bırakmış, Türkiye ve Almanya dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel Kasım ayı başında Antalya'da bir araya gelmişti.

Geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmelerinde de ilişkilere ivme kazandırılmasına vurgu yapılmıştı.

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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