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Dünya

Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Moskova, 17 Ocak, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesinde bulundu

17 Ocak 2018 19:25

Moskova, 17 Ocak, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye\'deki gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesinde bulundu. Görüşmede “Soçi toplantısı, Suriye’deki gelişmeler ve Suriye’de rejimin ihlallerinin” ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Suriye’deki siyasi sorunun çözümüne ilişkin önemli bir kilometre taşı olan 29-30 Ocak\'ta Rusya\'da gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog toplantısına ilişkin hazırlıklar görüşüldü” denildi. Görüşmenin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un talebi üzerine gerçekleştirildiği açıklandı.

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