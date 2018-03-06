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Deutsche Welle

Çavuşoğlu Gabriel'le Salih Müslim'i görüşecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Salı günü Almanya'ya geliyor. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşecek olan Çavuşoğlu'nun gündeminde PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim var.

06 Mart 2018 02:50

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son iki ayda Almanya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın Salı akşamı düzenlenecek açılışına katılması beklenen Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le de bir araya gelecek.

Bakanların görüşmesinde Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardından Türkiye - Almanya ilişkilerinin durumu ele alınacak.

Çavuşoğlu - Gabriel görüşmesinde Çekya'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye, Almanya'dan Salih Müslim'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

Salih Müslim, hafta sonu Berlin'de Türkiye'nin Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eyleme katılmış ve Ankara Müslim'in Almanya'da bulunmasına tepki göstermişti.

Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardından Türkiye-Almanya ilişkilerinde yumuşama yaşansa da ikili ilişkilerde tam bir normalleşme sağlanamadı. Türkiye'de halen dört Alman vatandaşının siyasi gerekçelerle tutuklu olduğu belirtiliyor.

dpa/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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