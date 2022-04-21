Çavuşoğlu 24 Mayıs’ta İsrail’e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk kanalına verdiği söyleşide, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte 24 Mayıs’ta İsrail ve Filistin’de temaslarda bulunacağını kaydetti.



Çavuşoğlu’nun İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşmesi, görüşmede büyükelçilerin yeniden atanması konusunun da ele alınması bekleniyor.



Filistin ve Gazze’ye ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle 2018 yılında Türkiye ile İsrail karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti.

"Kudüs başka ekonomik ilişki başka"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AKP Meclis grubu toplantısındaki konuşmasında İsrail’le ilişkilere de değimişti.

Erdoğan, “İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır” diyerek, İsrail’in görmezden gelinemeyeceğini söylemişti.

Erdoğan ayrıca, “Filistin davasını savunmanın yolunun İsrail ile dengeli, tutarlı ve makul ilişkilerden geçtiğini” ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs’teki son olaylara ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.