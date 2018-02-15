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Çavuş Adası'nda askeri inşaat başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - KARDAK Kayalıkları'nda gerginliğin artması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı

15 Şubat 2018 17:00

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - KARDAK Kayalıkları\'nda gerginliğin artması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak\'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası\'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri\'ne bağlı hücumbotlar, iş makinelerinin adaya nakli sırasında çevrede kuş uçurtmadı.
Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi ile Kardak kayalıkları arasında bulunan, üstünde 350 yıllık Osmanlı Feneri ile gözetleme kulesinin yer aldığı, 300 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Çavuş Adası\'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca yeni gözetleme kulesi, iskele ve askerlerin barınacağı konut yapılmasına karar verildi. 3 haftada tamamlanması beklenen inşaat, bugün başladı. Adaya öğle saatlerinde, Gümüşlük Limanı\'ndan römorkörler ile jeneratör, su tankı, iş makinesi ve işçiler götürüldü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait hücumbotların, saat 12.00\'de yapılan nakil sırasında, iş makinelerinin Çavuş Adası\'na ulaştırıldığı güzergahta önlem aldığı görüldü.
Kardak kayalıklarına 30 metre uzaklıktaki 2 Türk botu ise önleme harekatını sürdürdü. 2 Yunan botunun da Kilimli (Kalimnos) Adası yakınlarından gelişmeleri izlediği, Kardak kayalıklarına yaklaşmadığı görüldü. Bölgede halen 4 Yunan, 6 Türk sahil güvenlik botu bulunuyor.
Öte yandan Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası\'nda Yunanlar, 21 Ocak\'ta, gözetleme kulesinin yanına hangi amaçla kullanılacağı bilinmeyen inşaata başlamıştı.

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