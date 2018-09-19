Cavani'den iddialı Premier Lig açıklaması

PSG’nin yıldızı Edinson Cavani, Liverpool’a kaybettikleri maçın ardından Fransa Ligi’nin Premier Lig’den daha kötü olmadığını savundu.

Cavani, Liverpool’a kaybettikleri maçın ardından Fransa Ligi’nin Premier Lig’den daha kötü olmadığını savundu. Yıldız oyuncu, Fransa Ligi’nin sanıldığı kadar kolay olmadığını ve İngiltere Premier Lig takımlarının Ligue 1’de zorlanabileceğini belirtti. Cavani şu ifadeleri kullandı:

"Premier Lig takımlarını Ligue 1’de görmek isterdim, böylece ne kadar iyi olduklarını öğrenmiş olurduk. Fransa Ligi’ni kötülemek doğru değil, son dünya şampiyona Fransa’nın birçok oyuncusu bu ligde oynuyor"

Uruguaylı yıldız, son yıllarda birçok Fransız takımının Avrupa kupalarında son aşamalara kaldığını da sözlerine ekledi.