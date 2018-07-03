T24 LogoT24 Logo
Spor

Cavanda resmen Standard Liege'de

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Luis Pedro Cavanda'nın Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

03 Temmuz 2018 00:44

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Luis Pedro Cavanda\'nın Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege\'e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Standard Liege Kulübü\'nün Belçikalı oyuncunun transferi için Galatasaray\'a 2 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Galatasaray\'dan KAP\'a yapılan bildirimde, \"Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda\'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Luis Pedro Cavanda Belçika LigiStandard LiegeKamuyu Aydınlatma Platformu KAPSarıStandard Liege Kulübü BelçikalıGalatasarayEuroGalatasaray KAPLuis Pedro CavandaStandardLiege
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24