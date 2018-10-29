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Spor

Cavaliers'ta Tyronn Lue dönemi sona erdi

İSTANBUL (DHA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, başantrenör Tyronn Lue ile yolların ayrıldığını açıkladı

29 Ekim 2018 00:51

İSTANBUL (DHA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, başantrenör Tyronn Lue ile yolların ayrıldığını açıkladı.
NBA\'de yeni sezona 6 maçta galibiyet alamadan başlayan Cleveland Cavaliers\'ta fatura başantrenör Tyronn Lue\'ya kesildi. Cleveland ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Lue ile yolların ayrıldığı ve asistan koç Larry Drew\'un geçici olarak başantrenörlük görevini üstleneceği bildirildi.
Haziran 2014\'te kulübe asistan koç olarak giren Lue, Ocak 2016\'da başantrenörlük koltuğuna getirilmiş ve 2016 play-offlarında Cleveland Cavaliers\'ı şampiyonluğa taşıyan başantrenör olmuştu.

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