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Spor

Cavaliers'ı LeBron taşıdı

LeBron, sezonun 8. triple-double performansını Indiana Pacers karşısında sergiledi

27 Ocak 2018 18:36

NBA'de Doğu Konferansı'nın 3'üncü sırasında yer alan Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 115-108 yendi.

Sezonun 28'inci galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla bu sezon 8'inci kez triple-double yaptı. JR Smith 23 sayıyla skora destek verirken, Kevin Love 10 sayı ve 13 ribaunt, Tristan Thompson ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Bu sezon 23'üncü kez kaybeden Pacers'ta Victor Oladipo 25 sayı 7 asist ve 6 ribaunt, Domantas Sabonis 17 sayı ve 11 ribaunt, Darren Collison 19 sayı 7 asist ve 6 top çalmayla oynadı.

 

 

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