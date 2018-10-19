Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak tabancayla ateş açan M.Ş. ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, intihar girişiminde bulunan M.Ş.\'nin, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü\'nde görevli iken yaklaşık 2 yıl önce işten çıkarıldığını ve işine geri dönmek istediğin belirtilerek, \"Bu girişimi sırasında elindeki silahla havaya ateş açan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek çatıdan indirilmiştir. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 bulundurma ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 59 dolu fişek ve 6 kovan ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin adli-idari tahkikat başlatılmıştır\" denildi.

