Çatıya çıkarken merdivenden düşerek öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Akağaç Köyü\'nde 55 yaşındaki Sami Kılıç, tamir için samanlığın çatısına çıkarken ahşap merdivenin basamağının kırılması sonucu düşerek öldü.
Sami Kılıç, evinin yanında bulunan samanlığın çatısını tamir etmek istedi. Kılıç, çatıya çıkarken kullandığı ahşap merdivenin basamağı kırılınca yere düştü. 5 metre yükseklikten toprak zemine düşen Kılıç, yaralandı. Çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.