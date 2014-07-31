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Dünya
Deutsche Welle

Çatışmaların parasını vatandaş ödeyecek

Ukrayna Parlamentosu, iç savaşın masraflarını, savaş vergisiyle karşılamayı kararlaştırdı. Ayrıca bir günlük ateşkesle uluslararası uzman ekibin enkaz bölgesine girmesi sağlandı.

31 Temmuz 2014 20:29


Ukrayna Parlamentosu, geçen haftadan bu yana tartışmalara neden olan yeni yasal düzenlemeleri onayladı. Parlamento, oy çokluğuyla tüm vergi mükelleflerinden yüzde 1,5 oranında 'savaş vergisi' alınmasını kabul etti.

Parlamento, Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un istifasını ise reddetti. Savaş vergisinin 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Vergiyle Ukrayna'nın doğusunda devam eden 'terörle mücadele operasyonu'nun masraflarının karşılanması planlanıyor. Operasyonun Ukrayna'ya günlük ortalama 4,5 milyon euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

Yeni yasal düzenlemeler kapsamında, tütün mamullerinden alınan vergilerin de artırılması kararlaştırıldı.

Ukrayna Parlamentosu'nda geçen hafta yeni düzenlemelerle ilgili uzlaşma sağlanamamış, bunun üzerine Başbakan Arseniy Yatsenyuk da istifa etmişti. Yatsenyuk, terörle mücadele operasyonuna mali kaynak sağlanması üzerine perşembe günü yeniden görevine devam edeceğini açıkladı.

Yatsenyuk konuşmasında bugün dünya ekonomisi için iki önemli haber olduğunu, birinin Arjantin'in iflas etmesi, diğerinin ise Ukrayna'nın iflasını ilan etmediği ve etmeyeceği olduğunu kaydetti.

Uluslararası uzmanlar olay yerine girdi

ABD'nin baskıları sonucu Kiev yönetimi bir günlük ateşkes ilan ederek uluslararası uzman ekibinin Malezya uçağının düştüğü enkaz bölgesine girmelerini sağladı.

Kiev yönetimi, 950 uzman ve askerin bulunduğu ekibin olay yerinde konuşlandırılmasını kararlaştırdı. Ekipte Hollanda, Avustralya ve Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı'ndan (AGİT) uzmanlar yer alıyor. Ekip, 17 Temmuz'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili inceleme yaparak henüz ulaşılamayan cesetleri de tahliye etmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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