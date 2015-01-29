Castro'dan ABD'ye çağrı

Kosta Rika’da düzenlenen Karayipler ve Latin Amerika Ülkeleri Zirvesi’nde konuşan Raul Castro, "ABD ile ülkesi arasında asıl sorunun henüz çözülmediğini" söyledi.

Castro, ülkesine ekonomi, ticaret ve finans alanında uygulanan ambargonun insani ve ekonomik bakımdan zarar vermekle kalmadığını, uluslararası hukuku da ihlal ettiğini savundu.

ABD Başkanı Barack Obama, aralık ayında yaptığı bir açıklamayla Küba ile 50 yılı aşkın bir süredir dondurulmuş olan ilişkileri yeniden başlatma vaadinde bulunmuştu.

Obama Washington'ın on yıllardır izlediği Küba politikasının bir şey getirmediğini, Amerikan çıkarlarına hizmet etmediğini ve artık sona erdiğini ilan etmişti.

Havana'nın talepleri

Castro hükümeti Küba'nın, İran, Sudan ve Suriye gibi ülkelerin yer aldığı terörist devletler listesinden çıkarılmasını, Guantanamo esir kampının kapatılması, ticaret ambargosunun kaldırılmasını, Havana'nın kontrolündeki Kübalı sivil toplum örgütlerinin tanınmasını ve ABD'deki Kübalı mültecilere tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını talep ediyor.