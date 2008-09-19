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Spor

Carlos Ramos'u övdü

19 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, eski takımı Real Madrid'ten arkadaşı olan Sergio Ramos'a övgüler yağdırarak, ''Dünyanın en iyi futbolcularından biri'' dedi.

AS gazetesinde yayımlanan demecinde Carlos, Sevilla'da yıldızı parladıktan sonra Real Madrid'e gelen futbolcunun, defans oyuncusu olmasına rağmen, oynadığı futbol, fizik gücü ve fırsat bulduğunda her zaman kaleyi yoklayarak attığı gollerle sahada gösteri yaptığını savundu.

22 yaşındaki Ramos'u bir çok kulübün almak istediğini söyleyen Roberto Carlos, ''Real Madrid çok dikkat etmeli, yoksa bir gün kaçabilir ve bunu hiçbir Madridli affetmez'' şeklinde konuştu.

Sergio Ramos'u arkadaş olarak da çok sevdiğini kaydeden Brezilyalı tecrübeli futbolcu, Ramos'un şimdiden Real Madrid'in sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

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