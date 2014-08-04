Çaresizliğin adı Gazze



Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarında şu ana dek yaklaşık bin 700 kişi yaşamını yitirdi. 10 bine yakın yaralı da zor şartlar altında hastanelerde tedavi edilmeye çalışılıyor. Gazze’de zaten yetersiz olan altyapı, sürekli saldırılar nedeniyle çökmek üzere. Tıka basa dolan hastanelerde kan, antibiyotik, narkoz, ağrı kesici ve tıbbi araç - gereç yetersizliği had safhada.

Başta Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah olmak üzere yaralıların pek çoğu kurtarılamıyor. Hastanelerde en çok ampütasyon operasyonları yapılıyor, çok sayıda yaralı ancak vücutlarının belli bölümleri kesilerek kurtarılabiliyor. Savaş bittiğinde hayatta kalabilenlerin çoğu ise ömürleri boyunca fiziki engeller ve psikolojik travmalarla mücadele etmek zorunda kalacak.

Birleşmiş Milletler okuluna sığınan aileler de son İsrail saldırısının ardından büyük bir travma yaşıyor. Her an bir saldırının hedefi olma tehlikesi ile yaşayan Gazzeli bir kadın, Birleşmiş Milletler'e bağlı okulda yüzlerce ailenin kaldığını ve sınıflarda 50 kişinin bir arada uyuduğunu belirterek, burada bile emniyette olmadıklarını ifade etti.

Bey Hanun ve Cebaliye bölgelerinde de okulların vurulduğunu dile getiren kadın, İsrail'e karşı gerekli tavrı takınmadığını düşündüğü Arap devletlerine de tepki gösterdi.

Hadar Goldin çatışmada öldü

Bazı BM okullarına sığınanların sayısı binleri buluyor. Bu kadar çok insanın bakımı hiç kolay değil. Su, gıda, battaniye ve giysi gibi en temel ihtiyaçlar eksik. İsrail kanadında ise daha önce Filistinliler tarafından kaçırıldığı açıklanan Teğmen Hadar Goldin’in çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirildi. Oğlunun ölüm haberini almadan önce bir açıklama yapan Goldin’in annesi Hedva Goldin, İsrail ordusuna seslenerek, devletin şanı için subay olan dört çocuğunun da ülkelerini korumak için Gazze'ye gittiklerini belirtmiş ve ordunun oğlunu Gazze'de bırakarak geri çekilmemesini talep etmişti.

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hafta sonunda yaptığı bir açıklama, operasyonun sonlara geldiği umudu doğurdu. Netanyahu, Gazze operasyonuna bir numaralı gerekçe olarak gösterilen, Hamas'a ait tünellerin tamamen tahrip edilmesi hedefine çok yaklaşıldığını belirtti. İsrail Başbakanı, "Ardından İsrail durumu yeniden değerlendirecek ve güvenlik ihtiyaçlarına uygun bir şekilde adımlar atacaktır" diye konuştu.