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Dünya
Deutsche Welle

Çaresiz bekleyiş

Malezya Havayolları'na ait uçakla bağlantının kesilmesinin üzerinden bir günden uzun süre geçmesine rağmen şimdiye kadar elde edilen bilgiler sadece spekülasyondan ibaret.

09 Mart 2014 15:53


Malezya Havayollarına ait MH379 sefer sayılı uçaktaki yolcuların yakınları Pekin'deki bir otelde toplanmış hâlâ haber bekliyor.

Çoğu sessizce gözlerini bir noktaya dikmiş, bazıları ise sürekli yeni bir haber var mı diye cep telefonunu kontrol ediyor.

Malezya Havayolları'nın verdiği bilgilere göre aralarında 12 kişilik mürettebatın bulunduğu toplam 239 kişiyi taşıyan uçakta 150'den fazla Çinli yolcu bulunuyor. Basında yer alan haberlere göre aileleriyle birlikte toplam 29 kişilik Çinli bir sanatçı grubu da uçaktaydı. Grup, Kuala Lumpur'daki bir sergiden dönüyordu.

Yolcu yakınları Malezya Havayolları'nın Facebook sayfasında uçağın Güney Çin'e indiği yönündeki yorumlara ise tepkili. Sue Yusuf adlı bir kullanıcı "Uçakta sevdiğim üç kişi var ve bu tip doğrulanmamış söylentiler bizi duygusal bir kaosa sürüklüyor" yorumunu yapıyor.

Yolcu yakınları uzun süre havayollarından kendileriyle görüşmek için bir yetkilinin gelmemesine de öfkeli. Malezya Havayolları sözcüsü uzmanlardan oluşan bir ekibin Pekin'de görevlendirildiğini duyurdu. Uçağın kalkış yaptığı Kuala Lumpur'dan da yaklaşık 100 kişilik bir grup manevi destek vermek için Pekin'e geldi.

Aralarında psikologların da bulunduğu mavi yelekli "Özel destek ekibi" üyeleri içinde bulunulan durum göz önünde bulundurulduğunda yolcu yakınlarının durumunun oldukça iyi olduğunu kaydediyor.

Malezya Havayolları isteyen yolcu yakınlarını pazartesi gününden itibaren Pekin’den uçakla Malezya'ya götürecek. Havayolları sözsüsü her yolcu için beş yakınına uçakta yer ayrılacağını açıkladı.

Şüpheli cisim uçağa ait değil

Vietnam açıklarında görülen ve Malezya uçağının parçası olduğu düşünülen cismin ise bir tahta parçası olduğu açıklandı. Vietnam makamları bir Amerikan gemisinin Tho Chu adasına yaklaşık 100 kilometre mesafedeki alanı incelediğini ve bir tahta parçası bulduğunu kaydetti.

Vietnam’dan yapılan açıklamalara göre altı ülkeden toplam 17 uçak ve 35 gemi Malezya Havayolları'na ait uçağı arıyor. Bunun yanı sıra arama çalışmalarına birçok sivil geminin de katıldığı belirtiliyor.

Çalıntı pasaport, sahte evrak

Bir İtalyan ve bir Avusturya pasaportuyla uçakta bulunan iki yolcunun çalıntı pasaportlarla seyahat ettiğinin ortaya çıkması, olayın terör saldırısı olabileceği ihtimalini akıllara getirmişti. Son olarak üçüncü bir yolcunun da belgelerinin sahte olabileceği açıklandı.

Çin haber ajansı Şinua’nın haberine göre, uçaktaki yolcuların pasaport numaralarından biri Fujian’da yaşayan ve yaşadığı eyaletten ayrılmamış olan Çinli bir yolcuya ait. Ancak listedeki isimle pasaport numarasının birbirini tutmadığı beliriliyor. Söz konu kişinin, pasaportunun kaybı ya da çalınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydettiği ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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