Careem'den Türkiye kararı

Türkiye'deki XL segment araç faaliyetlerine son veren araç çağırma servisi Careem, ticari taksiler ile hizmet sunmaya devam etme kararı aldı.

Araç çağırma servisi Careem, Türkiye'deki hizmetlerine taksiler ile yeniden başlama kararı aldı.

Türkiye'de iki yıl önce faaliyete geçtiklerini söyleyen Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, sadece ticari taksilerle gerçekleştirecekleri faaliyetlerini yeniden başlattıklarını, taksi imajını ve hizmetlerini iyileştirmek için önemli yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

Careem'in Türkiye'de artık XL segment araçlar ile faaliyet göstermediğinin altını çizen Manna, "Careem, Türkiye'de devletle el ele, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyor. Aynı zamanda ulaştırma profesyonellerini ve sektörü desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Mevcut durumda İstanbul ve Adana'nın her yerinde taksi çağırma hizmeti sunduklarını kaydeden Manna, hedeflerinin Türkiye geneline yayılmak olduğunu söyledi.

Dubai'de 6 yıl önce kurulan Careem; Kuzey Afrika, Türkiye, Pakistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 120 şehirde faaliyet gösteriyor. Şirketin verdiği bilgilere göre, dünya genelinde 1 milyondan fazla sürücü ile çalışan Careem'in kullanıcı sayısı 25 milyonu aşmış durumda.