Çapraz nakille canlarına can verdiler

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, böbrek hastaları Süleyman Pınar (20) ve Kamber Çelebi (46), çapraz nakille sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası \'kardeş aile\' olduklarını belirten Çelebi, \"Doktorlarımızdan ve karşı aileden Allah razı olsun\" dedi.

Antalya\'da böbrek hastası Süleyman Pınar ile Kamber Çelebi\'nin diyalize girmesini istemedikleri için verici olan; ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde değişti. Süleyman Pınar\'ın annesi Özlem Yüce (37), Kamber Çelebi\'ye böbreğini verirken, hastanın eşi Nuray Çelebi (44) de Süleyman Pınar\'a böbreğini bağışladı. Pınar ve Çelebi, çapraz nakil sonrası sağlığına kavuştu.

Aksaray\'da sigorta acenteliği yaptığını belirten Kamber Çelebi, Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal\'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiğini söyledi. Bilgilendirmenin ardından çapraz nakil için sıraya yazıldıklarını kaydeden Çelebi, \"27 yıldır diyabet hastalığıyla mücadele ediyordum. 3 ay önce böbreklerimin iflas ettiğini öğrendim. Nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldim. Doktorlar diyaliz ya da böbrek nakli önerdi. Eşim verici olmak istedi; fakat kan uyumu olmadığı için nakil gerçekleşmedi. Sonrasında çapraz nakil teklif edildi. Konyalı bir anne ve oğlunun çapraz nakil için başvuru yaptığını, eşleştirme yapılacağını söylediler. Tahliller neticesinde çapraz naklin uygun olduğunu öğrendik. Çapraz nakil sayesinde \'kardeş aile\' sahibi olduk\" diye konuştu.

Eşi Nuray Çelebi ise \"3 çocuğumun babasız büyümesine gönlüm razı olmazdı. Böyle bir imkan karşımıza çıkınca hemen değerlendirdik. Çok şükür oldu, çok mutluyuz\" dedi.

7 YAŞINDA YAKALANDIĞI BÖBREK HASTALĞINDAN KURTULDU

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Süleyman Pınar da hastalığının, ilk kez 13 yıl önce idrar kaçağı şikayetleriyle ortaya çıktığını söyledi. İdrar kaçağının yanı sıra yüksek tansiyonun da aşırı rahatsızlık vermesi üzerine Konya\'da hastaneye gittiğini belirten Pınar, \"Kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. İlk ameliyatımı 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'nde oldum. Yaklaşık 2 ay önce de böbreklerimin tamamen iflas ettiğini ve nakil olmam gerektiğini öğrendim. Diyaliz ya da nakil önerildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldik. Annem verici olmak istedi; ancak kan uyumu olmadığı için nakil olmadı. Çapraz nakil önerildi. Hemen kabul ettik. Aksaraylı bir aile çapraz nakil yapıldı ve \'kardeş aile\' olduk\" diye konuştu.

40 ÇİFT, ÇAPRAZ NAKİL BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Organ Nakli Merkezi\'nde 40 çiftin çapraz nakil için beklediğini kaydederek, \"Türkiye\'nin çok farklı merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları en uygun kurallar çerçevesinde eşleştirmeye çalışıyoruz\" dedi.

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