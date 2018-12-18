Capco / Almazo: Kripto ETF'leri 2019'da onaylanmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık merkezli finansal danışmanlık şirketi Capco’nun kripto para birimi direktörü Romal Almazo, piyasada çözümsüz kalan problemler sebebiyle kripto borsa yatırım fonlarının (ETF) 2019’da onaylanmayacağı öngörüsünde bulundu.

Aralık 2017’de Bitcoin değerinin 20 bin dolar, piyasa hacminin de 900 milyar dolar düzeylerine çıkmasının ardından kripto para birimleri piyasalarına olan ilgi ve yatırımlar artarken, Almazo’nun finextra.com’da yayınlanan kripto para birimleri piyasaları tahminleri, kripto para birimlerine olan ilginin azalacağını öngörüyor.

Almazo, yazısında kripto para birimlerinin 2019’daki hareketlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bitcoin tarihteki en büyük varlık balonudur ve tarih bize, balonun patlamasının ardından iyileşme sürecinin yavaş ilerlediğini gösteriyor. 2019’da bir çökme ve kripto madencileri, kripto para birimleri ve dijital paralar üzerinden bir takviye bekleyebilirsiniz.

“Çoğu regülatör, kurumların regüle edilen ürünlere erişim sağlayabileceği olasılığı sebebiyle kripto ETF’lerini ezber bozan bir uygulama olarak görüyor. Fakat ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun kripto borsaları üzerinde gerçekleştirilen manipülasyon ve dolandırıcılık endişeleri sürüyor, bu yüzden kripto ETF’lerinin yakın bir zamanda onaylanmasını beklemeyin.

“Şu an şifrematiklerin (security tokens) kurumsal bir değerlendirmesi bulunmasa ve yeterince likit olmasa da, 2019 yılında bu piyasada gelişme görülebilir. Şifrematik Halka Arzları (Security Token Exchange / STO) blockchain projeleri için en sık kullanılan fon toplama yöntemi haline gelecek ve böylece STO’lar, hizmet tokenlarının (utility tokens) yerini alacak.

“2017’de piyasaya sürülen ICO’ların (Initial Coin Offerings – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yarısından fazlası başarısız oldu. Talebin 2019’de STO’lara doğru yön değiştirmesiyle ICO piyasasının son dönemine gireceğini düşünüyorum. ICO talebi, toptan piyasalarının küçük bir bölümünde olacak.

“Önümüzdeki yıl kurumların bonolar, menkul kıymetler ve yatırım fonları gibi çeşitli varlıkları kripto para birimine çevirme denemeleri artacak.

“Kripto para birimleri ve dijital emanetçiler için yeni yılda sigortalama uygulamalarında artış görmeyi bekleyebilirsiniz. Lyods of London, Ağustos ayında söz konusu uygulama hakkında açıklama yapmıştı ve bu duyuruların 2019’da artarak devam edeceğini öngörüyorum.”