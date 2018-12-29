T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çantalarından kaçak içki çıktı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı

29 Aralık 2018 21:21

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halatçı Yaması Caddesi Dikilitaş mevkisinde yolda yürüyen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çantalarda Ukrayna bandrollü 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis, şüpheliler A.Ö. ve O.A. hakkında idari işlem başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA BARTINEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleHalatçı Yaması Caddesi DikilitaşPolisinPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24