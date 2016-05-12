Cannes’da yıldızlar geçidi başladı



Dünyanın en önemli festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali 69'uncu kez kapılarını açtı. Böylece Fransız Sahilleri'nde yıldızlar geçidi başladı. Manken Gaia Weiss, hardal sarısı, derin bacak dekolteli kıyafetiyle kırmızı halıda dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Festivalin açılış galası öncesi kırmızı halıda son boy gösterenler “Cafe Society” filminin kadrosu oldu. Bu yıl festivalin açılışı, usta yönetmen Woody Allen'ın yarışma dışı gösterilen “Cafe Society” filmi ile yapıldı. Açılışta Allen ile birlikte filmin oyuncuları Kristen Stewart, Blake Lively, Corey Stoll ve Jesse Eisenberg gibi isimler de yer aldı. İlk defa internet devi Amazon yapımcılığında bir film festivalin açılışını yaptı.

Festival jürisi de ilgi odağı oldu

Yıldızlarla dolu festival jürisi de basın ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Aralarında şarkıcı Vanessa Paradis'in yanı sıra aktrist Kirsten Dunst, Mads Mikkelsen ve Donald Sutherland'ın da yer aldığı jürinin başkanlığı bu yıl Avustralyalı yıldız yönetmen George Miller yapıyor. “Trolls” adlı 3D yapımda seslendirme yapan Justin Timberlake de festivalin konukları arasında.

George Clooney ve Julia Roberts gibi diğer Hollywood yıldızları da Cannes'a bekleniyor. İkili Judie Foster'in yönettiği “Money Monster” adlı filmde rol aldı. Finans dünyasını konu alan gerilim filmi stüdyoda rehin alınan bir televizyon gazetecisinin hikayesini anlatıyor. “Money Monster” festivalde yarışma dışı gösterilecek.

Yedi yılın ardından ilk kez bir Alman filmi de ‘Altın Palmiye' için yarışacak. Maren Ade'nin yönettiği “Tony Erdmann” karmaşık bir baba-kız ilişkisini anlatıyor.

Cannes'da güvenlik önlemleri artırıldı

Cannes'da bu yılki genel durum, önceki yıllara göre biraz daha gergin. Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarının gölgesi Fransız sahillerindeki festivale de yansımış. Festivale katılan yıldızların güvenliği için polis sayısının artırılmış olması dikkat çekti. Önemli girişlerde çanta kontrolü ve güvenlik araması yapılıyor. Açılıştan bir gün önce festival salonunda da bir güvenlik tatbikatı yapıldı.

Bu yıl festivalde 21 film yarışacak ve Altın Palmiye'yi kazanan isim 22 Mayıs'ta belli olacak.