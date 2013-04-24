Cannes jürisi belli oldu

66. Cannes Film Festivali'nin uzun metrajlı film jürisi açıklandı.

Jüride yer alan sisimler şöyle: Buz Fırtınası, Kaplan ve Ejderha, Pi'nin Yaşamı gibi filmlerin usta yönetmeni Ang Lee, ünlü oyuncu Nicole Kidman, Soysuzlar Çetesi ve Django Unchained ile iki defa Oscar kazanan Avusturyalı oyuncu Christoph Waltz, 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün ile Altın Palmiye kazanan Rumen yönetmen Christian Mungiu, Japon sinemacı Naomi Kawase, İskoç yönetmen-senarist Lynn Ramsey, Hintli oyuncu Vidya Balan ve Fransız oyuncu Daniel Auteuil.

Baz Luhrmann imzalı The Great Gatsby'nin açılışı yapacağı festival, açılış, kapanış törenleri ve özel yayınlarla NTV'den canlı olarak yayınlanacak.