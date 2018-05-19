CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray taraftarlarının Bornova Stadyumu çevresinde, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'ndeki festival alanında, İstanbul Taksim Meydanı'nda ve İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı şampiyonluk kutlamalarını dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız
19 Mayıs 2018 23:53
Galatasaray taraftarlarının Bornova Stadyumu çevresinde, Vadistanbul Alışveriş Merkezi\'ndeki festival alanında, İstanbul Taksim Meydanı\'nda ve İzmir Gündoğdu Meydanı\'nda yaptığı şampiyonluk kutlamalarını dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız.
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