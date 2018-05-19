CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray taraftarlarının Bornova Stadyumu çevresinde, Vadistanbul Alışveriş Merkezi\'ndeki festival alanında, İstanbul Taksim Meydanı\'nda ve İzmir Gündoğdu Meydanı\'nda yaptığı şampiyonluk kutlamalarını dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız.