CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray taraftarlarının Bornova Stadyumu çevresinde, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'ndeki festival alanında, İstanbul Taksim Meydanı'nda ve İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı şampiyonluk kutlamalarını dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız

19 Mayıs 2018 23:53

Galatasaray taraftarlarının Bornova Stadyumu çevresinde, Vadistanbul Alışveriş Merkezi\'ndeki festival alanında, İstanbul Taksim Meydanı\'nda ve İzmir Gündoğdu Meydanı\'nda yaptığı şampiyonluk kutlamalarını dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız.

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