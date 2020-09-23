CHP, HDP ve Sol Parti'den ekonomistler: Köprüler, yollar, hastaneler ve havalimanları kamulaştırılmalı

Muhalefetin ekonomiden sorumlu kurmayları, ‘Ekonomi nasıl kurtulur?’ sorusunu yanıtladı.

CHP, HDP ve Sol Parti'den ekonomistler, hükümetin, kamu ve özel işbirliği projelerinden vazgeçmesi gerektiğini, kamu için inşa edilen köprü, yol, hastane ve havalimanlarının özel şirketlerin tasarrufundan çıkarılıp kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Muhalefetin ekonomiden sorumlu isimleri, ekonomik krize dair kendi reçetelerini açıkladı. İki oturumlu 'Ekonomi nasıl kurtulur?' yayının ilk oturumunda, CHP Genel Sekreteri, ekonomist Selin Sayek Böke, HDP İstanbul Milletvekili, iktisatçı Prof. Erol Katırcıoğlu, Sol Parti üyesi ve iktisatçı Prof. Hayri Kozanoğlu ekonomiye ilişkin çözüm önerilerini Barış Soydan'a anlattı.

TIKLAYIN - 'Ekonomi nasıl kurtulur?' 2. Oturum: İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nden ekonomistler: Varlık Fonu kapatılacak, kamu-özel işbirliği projelerinin hesabı sorulacak!

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ekonomi yönetimi anlayışının değişmesi gerektiğini, ‘tek adam’ rejiminin, alınan kararlar ve yürütülen süreçler açısından ülkeyi kaynakların doğru kullanımından uzaklaştırdığını söyledi. ‘’Ekonomik kaynakları iktidarı ayakta tutacak düzenden yana kullanan bir anlayış var, değişmesi gereken ilk şey bu’’ diyen Böke, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin de ekonomik krizden çıkışın yolları arasında olduğunu dile getirdi. Böke ayrıca, kamu-özel işbirliği ile yapılan Çanakkale Köprüsü'nü örnek vererek, bir köprü için harcanan para ile 3 köprü yapılabileceğini rakamlarlar ortaya koydu.

Avrupa ülkelerinin kamu ve özel işbirliği projelerinden vazgeçtiğini belirten Böke, ‘’Dünya, kamu ve özel işbirliği projelerini verimsiz ve yolsuzluğun aracı olarak tanımlıyor’’ diyerek Türkiye’nin de artık bu projelerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili, iktisatçı Prof. Erol Katırcıoğlu ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, biat kültürü ve liyakatsiz yöneticilerin ekonomik krizin temel nedenleri arasında yer aldığını ifade etti. Kamu ve özel işbirliği projelerinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Katırcıoğlu, ‘Ankara’nın her şeye kâdir’ anlayışından vazgeçmesi ve karar mekanizmalarında yerelin de yer alması gerektiğini belirtti.

‘Kamu özel işbirliği projelerine yönelik istenen bilgiler devlet sırrı sayılıyor. İktidara bunlarla ilgili sorular sorduğumuzda, bize, ‘yol köprü istemiyorsunuz’ diyor. Biz karşı değiliz, sadece hangi şartlarla yapıldığını bilmek istiyoruz’’ diyen Katırcıoğlu, ‘’Tabii ki Ankara'nın bir öngörüsü ve perspektif olabilir ama karar alınırken mutlaka orada yaşayan insanlara sorulmalı" diye konuştu.

Eski ÖDP Genel Başkanı, iktisatçı Prof. Hayri Kozanoğlu, ekonominin düzelmesindeki engelleri, ‘hükümetin ittifak ilişkileri, inanç sistemi ve ülkeyi ortaçağa sürüklenme eğilimi’ olarak tanımladı. Ekonomideki sorunlar için ‘hastalık’ benzetmesi yapan Kozanoğlu, reçetesini ‘’Kamucu, halkçı, emekten ve özgürlükten yana farklı kesimlerin bir araya geldiği, toplumu kucaklayan bir anlayışa ve kurumlara ihtiyaç var’’ cümleleriyle açıkladı. AKP’nin Türkiye'yi çok ciddi dış borçlara sürüklediğini dile getiren Kozanoğlu, ekonomiye ilişkin çözümün şirketlerin yerine halkı önceleyen bir anlayıştan geçtiğini ifade etti.