Canlı anlatım: Münih saldırısında son durum



Cuma günü Olympia alışveriş merkezi ve bir hızlı restoran önünde dokuz kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan saldırganın 18 yaşında İran kökenli bir Alman olduğu açıklandı. Saldırı ve soruşturma ile ilgili bugün neler oldu?

TSİ 11:08: Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıda ölenlerden üçünün Türk olduğunu söyledi.

12:54: Bavyera Başbakanı Horst Seehofer kabinenin özel oturumundan sonra yaptığı açıklamada "Çok zor saatlerden geçildiğini" söyledi.

12:51: Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın "önemsiz derecede olmayan psikolojik bozuklukları" olduğu yönünde bulgular olduğunu, ayrıca 18 yaşındaki saldırganın eğitim geçmişinde de sorunlar olduğunu belirtti.

12:45 Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer Münih'teki Eyalet Meclisi'nde 31 Temmuz'da saldırı kurbanları için anma töreni düzenleneceğini söyledi. Federal düzeyde de tüm siyasilerin kutlama içerikli programları iptal edildi.

12:40: Münih saldırısı Norveç'te aşırı sağcı Anders Behring'in Norveç'te 77 kişiyi öldürdüğü saldırının beşinci yıldönümünde düzenlendi. Polise göre Münih saldırısı ile Norveç saldırısı arasında bir bağlantı söz konusu.

12:30: Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä dokuz kurbanın hızlı restoran önünde ve alışveriş merkezinde saldırganın açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

12:25: İnternette yayınlanan, saldırganın otoparkın çatısında bir vatandaşla konuştuğunun görüldüğü videonun gerçek olduğundan yola çıkılıyor.

12:23: Polis olayla ilgili olarak şu ana dek gözaltına alınan olmadığını belirtti.

12:19: Münih Emniyet Müdürü Andrä saldırganın özellikle gençleri hedef alıp almadığı konusunda bir bilgi olmadığını söyledi. Konu araştırılıyor.

12:16: Münih Emniyet Müdürü Andrä alınan yoğun güvenlik önlemlerinin 'doğru ve gerekli' olduğunu belirtti.

12:15: Saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğunun gençler olduğu açıklandı. Dokuz kurbandan sekizi 14-20 yaşlarında. Dokuzuncu kurbanın ise 45 yaşında olduğu belirtildi.

12:11: Ölenlerin çoğu Münih ve çevresinden. Ölenler arasında turist bulunmadığı bildirildi.

12:06: 18 yaşındaki saldırganın psikolojik tedavi gördüğü açıklandı.

12:04: Münih Başsavcılığı saldırının bir cinnet vakası olduğundan yola çıkıldığını belirtti.

12:02: Saldırganın 300'den fazla mermiye sahip olduğu tespit edildi. Sırt çantasında çok sayıda mermi bulundu.

12:00: Saldırganın tabancasının kayıtlı olmadığı açıklandı.

11:58: Saldırganın 18 yaşında bir öğrenci olduğu bildirildi. Münih doğumlu.

11:54: Münih Emniyeti saldırganın ailesinin evinde arama yaptı.Yapılan aramada saldırganın odasında terör örgütü IŞİD'le bağlantılı herhangi bir kanıta rastlanmadı. Saldırganın böyle bir saldırı planladığına dair araştırma yaptığı tahmin ediliyor.

11:52: Saldırının ve saldırganın mülteci konusuyla bir bağlantısı tespit edilmedi.